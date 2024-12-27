Община Западного Азербайджана: Французский депутат озвучила в армянской прессе мнения, служащие подрыву мирного процесса

Депутат Европейского парламента от Франции Натали Луазо, традиционно демонстрирующая предвзятое отношение к Азербайджану, в интервью печатному органу «Арменпресс» Армении озвучила мнения, служащие подрыву мирного процесса.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В интервью французский политик, с одной стороны, якобы озабочена суверенитетом Армении, а с другой - поучает ее, которую называет суверенной страной, какую позицию следует занять в переговорах с Азербайджаном.

Н. Луазо призывает Армению не обсуждать вопрос о праве западных азербайджанцев на возвращение и открытии региональных коммуникаций и явно демонстрирует, что ее истинное намерение состоит в том, чтобы препятствовать установлению прочного мира между двумя странами.

Депутат еще раз демонстрирует противоправный подход, выдвигая необоснованные требования об освобождении лиц, подозреваемых в совершении многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, включая Ходжалинский геноцид.

Все это еще раз доказывает дискриминационный подход Н. Луазо и то, что она выступает против мира. Это также свидетельствует о том, насколько неправильно доверять ее роль заместителя главы делегации по связям Европейского парламента со странами Южного Кавказа.

Община Западного Азербайджана осуждает мнения Н. Луазо против права азербайджанцев на возвращение и мира.

Источник: АЗЕРТАДЖ