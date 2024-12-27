Милли Меджлис ратифицировал соглашение о разрешении на разработку золоторудного месторождения Союдлу

Милли Меджлис Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании утвердил правила выдачи разрешения на реализацию «Соглашения о восстановлении, разведке, разработке и разделе добычи золоторудного месторождения Союдлу (Зод)».

Как сообщает АПА, данное соглашение было подписано 10 декабря этого года в Баку между ЗАО AzerGold, ООО Asian Mining Holding FZ и совместной компанией AzerGold.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.