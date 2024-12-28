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В Азербайджан будет экстрадировано находившееся в международном розыске лицо

First News Media15:06 - Сегодня
В Азербайджан будет экстрадировано находившееся в международном розыске лицо

Сотрудничество с польскими правоохранительными органами в борьбе с преступностью продолжается успешно.

Согласно требованиям Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Грузии Агаджанова Ульпета Физули оглу было удовлетворено Лодзинским районным судом Республики Польша.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, по информации У. Агаджанов был объявлен в международный розыск в связи с наличием основательных подозрений в том, что в предварительном сговоре с группой лиц совершил умышленное убийство, после чего скрывался.

Он был арестован в октябре 2024 года в польском городе Кутно.

Доставка У. Агаджанова в Азербайджан будет обеспечена после вступления в законную силу решения о его выдаче.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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