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В правила о временном пребывании граждан РФ в Азербайджане будут внесены изменения

First News Media15:24 - Сегодня
В правила о временном пребывании граждан РФ в Азербайджане будут внесены изменения

Азербайджан планирует в ближайшие дни внести изменения в правила о временном пребывании граждан России в республике.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Установленные российской стороной новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав наших граждан.

В вопросах временного пребывания и миграции, как и в каждом внешнеполитическом вопросе, азербайджанская сторона, будет руководствоваться принципами паритета и взаимности.

В связи с этим, в ближайшие дни предусматривается внесение изменений в правила о сроках временного пребывания граждан РФ на территории Азербайджанской Республики», - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Отметим, что несколько дней назад официальный представитель МИД РФ в своем заявлении сообщила, что согласно ряду изменений в соответствующее законодательство РФ, срок временного пребывания иностранных граждан на территории России с 1 января 2025 г. составит всего 90 дней в течение одного календарного года. Она также отметила, что согласно правилам, иностранные граждане должны быть зарегистрированы по месту пребывания в течение 7 рабочих дней с даты пересечения государственной границы РФ. По действующим же правилам этот период составляет, соответственно, 90 дней в течение 180 дней и 180 дней в течение 1 года.

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