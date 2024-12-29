Дело Пелико, охота на женщин, или Как «чаты насильников» в Telegram рушат судьбы - ФОТО

Гендерное неравенство и сексуальная эксплуатация - одни из самых острых проблем современного общества, вне зависимости от того это «страна угнетенных женщин» Афганистан или попадавшая на первые места в рейтингах Всемирного экономического форума по гендерному разрыву Исландия.

Несмотря на значительные достижения в области прав человека и равенства полов, женщины и девочки по всему миру по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и насилием независимо от религиозной или культурной принадлежности. Сексуальная эксплуатация, включающая в себя насилие, домогательства и торговлю людьми, является прямым следствием гендерных стереотипов и патриархальных обществ, воспринимающих женщин как объект для удовлетворения мужских потребностей.

Сексуальная эксплуатация может проявляться в самых различных формах — от насилия в отношениях и браков по принуждению до более организованных форм, таких как проституция и торговля людьми. К сожалению, в последние годы даже мессенджеры и соцсети, такие как Telegram, становятся рассадником различных форм деструктивной активности. К одним из самых тревожных явлений можно отнести существование закрытых групп, где участники обмениваются не только обычной информацией, но и делятся преступными рекомендациями и деяниями.

Согласно информации, предоставленной агентством The Telegraph, подобные группы в Telegram насчитывают до 70 000 участников, которые в основном общаются друг с другом на английском языке и, по-видимому, приезжают из разных стран. Пользователи в них описывают, как подвергали физическому и сексуальному насилию женщин в своей семье, в том числе жен, сестер и матерей, а также делятся инструкциями «как делать то же самое» с другими. Некоторые в чат-группах публикуют фото, другие - видео изнасилований в прямом эфире.

Жизель Пелико в окружении журналистов после разглашения дела

Все мы помним недавний случай, потрясший общественность Франции и всего мира, связанный с Жизель Пелико и ее мужем. Доминик Пелико тоже состоял в подобных чатах, что позволило ему рассылать приглашения мужчинам по всей Франции, чтобы те за определенную плату пользовались его женой, пока он накачивал ее до беспамятства. Акты насилия продолжались на протяжение нескольких лет, он тоже сам насиловал ее.

Отметим, что после признания Доминика виновным в предъявленных ему обвинениях французский суд в Авиньоне приговорил его к 20 годам заключения.

Именно в ходе этого судебного разбирательства и были подняты вопросы о том, в какой степени анонимные интернет-чаты способствуют таким преступлениям.

Telegram, созданный Павлом Дуровым в 2013 году, долгое время был платформой для обмена сообщениями преступников благодаря определенной политике компании, отказывающейся делиться какими-либо данными с государственными органами.

Фотография Павла Дурова – технологического миллиардера

Это дело привело к тому, что немецкая телекомпания ARD с ее следственной группой STRG_F провела свое собственное расследование. Оно показало, что пользователи группы обменивались советами о том, чем и как накачивать своих партнеров до определенной кондиции. Это также включало в себя размещение ссылок на интернет-магазины, где сексуальные насильники могли купить седативные препараты, замаскированные под различные средства гигиены, в том числе шампуни и бальзамы для волос.

В ответ на этот ажиотаж Telegram заявил, что принимает меры против таких групп.

«Telegram придерживается политики нулевой терпимости к неправомерному использованию своей платформы. Контент, который поощряет сексуальное насилие, строго запрещен правилами пользования. Все пользователи, пойманные на этом, будут немедленно заблокированы», – отмечалось в сообщении на MailOnline.

В ходе упомянутого ранее годичного расследования ARD некоторые группы были деактивированы, но пользователям все равно присылают ссылки на новые.

Следователи в Германии заявили, что в последние годы им удалось убедить Telegram поделиться информацией, связанной с расследованиями терроризма и сексуального насилия над детьми. Именно распространенность контента с насилием в отношении детей на таких платформах привела к тому, что в Германии звучат призывы предоставить полиции больше полномочий для определения местонахождения IP-адресов людей, действующих анонимно в Интернете.

Сексуальная эксплуатация остается одной из самых серьезных форм насилия, которую необходимо искоренить на глобальном уровне. Она нарушает права человека, попирает достоинство личности, будь то женщины, дети или уязвимые группы населения.

В свою очередь, технологии и онлайн-платформы могут как способствовать распространению насилия, так и играть ключевую роль в борьбе с ним, если будут использоваться эффективно для выявления преступлений и защиты пострадавших.

Важно, чтобы все общественные институты, от правительства до частных структур, объединились для создания среды, в которой насилие будет невозможно.

Без коллективных усилий на всех уровнях сексуальная эксплуатация продолжит существовать, нанося непоправимый ущерб как отдельным личностям, так и обществу в целом.

При написании материала использовалась информация из открытых источников: The Telegraph, Yahoo, DailyMail, YouTube-канал STRG_F.

Подготовила: Хаджар Назарова