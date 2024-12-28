Родственников Асада задержали при попытке покинуть Ливан

Жена и дочь Дурейды Асада, двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада, задержаны ливанскими службами безопасности при попытке покинуть Бейрут по поддельным заграничным паспортам, сообщает ливанская газета «Ан-Нахар».

«Ливанский суд в пятницу вынес постановление об аресте супруги Дурейда Асада и его дочери после обнаружения у них поддельных заграничных паспортов … К сведению, Дурейда Асад является сыном Рифаата Асада - дяди свергнутого президента Башара Асада», - пишет газета.

Ранее ливанские службы безопасности официально опровергли нахождение на территории Ливана высокопоставленных политиков и представителей силовых ведомств бывшего руководства Сирии.

Источник: РИА Новости