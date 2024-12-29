Абдулла Оджалан согласился выступить с призывом к PKK

Лидер террористической «Рабочей партии Курдистана» (PKK) Абдулла Оджалан, с 1999 года отбывающий заключение на острове Имралы, выступил с заявлением, пишут турецкие СМИ.

По сообщению Hürriyet, заявление распространено прокурдской Народной партией равенства и демократии (DEM), функционеры которой посетили Оджалана в тюрьме.

Своим заявлением Оджалан ответил на предложение одного из старейшин турецкой политики Девлета Бахчели о том, чтобы тот пришел в парламент и публично призвал PKK разоружиться. Данное предложение поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ответном заявлении Оджалан назвал «жизненно важным укрепление турецко-курдского братства», выразил готовность внести необходимый позитивный вклад в этот процесс и выступить с соответствующим призывом.

«Повторное укрепление турецко-курдского братства является не только исторической ответственностью, но и неотложной задачей для всех народов», - заявил Оджалан.

Источник: Hürriyet