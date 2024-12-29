В Южной Корее объявили недельный траур из-за авиакатастрофы

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок объявил недельный траур в связи с авиакатастрофой в аэропорту Муан, в которой погибли по меньшей мере 177 человек.

Об этом сообщили в министерстве экономики и финансов, которое возглавляет Чхве Сан Мок.

"Правительство с сегодняшнего дня на семь дней объявляет национальный траур", - говорится в заявлении Чхве Сан Мока, которое распространило ведомство. Отмечается, что правительство решило организовать алтари во всех 17 регионах, включая провинции и города прямого подчинения, чтобы жители могли выразить соболезнования в связи со смертью сограждан и почтить их память. Траур продлится до полуночи 5 января.