В Азербайджане изменены правила использования электроэнергии

В Азербайджане внесены изменения в правила использования электроэнергии.

Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно изменениям, заказчики электроустановок мощностью свыше 200 кВт обязаны представить их в Агентство по регулированию энергетических вопросов вместе с необходимыми документами для осмотра и получения акта ввода в эксплуатацию.

Кроме того, государственная пошлина за выдачу акта ввода в эксплуатацию теперь взимается за электроустановки мощностью свыше 200 кВт вместо 150 кВт, как это было ранее, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".