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В Конгрессе США инициируют акт о непризнании правительства «Грузинской мечты»

First News Media10:15 - Сегодня
В Конгрессе США инициируют акт о непризнании правительства «Грузинской мечты»

В Конгрессе США в ближайшие дни будет инициирован законодательный акт о непризнании правительства «Грузинской мечты».

Об этом сообщил председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

«На следующей неделе я представлю «Акт о непризнании грузинского кошмара», который запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии», — написал Уилсон в соцсети Х.

По его словам, законопроект предложит признавать действующего президента Саломе Зурабишвили «единственным законным лидером Грузии до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы».

Полномочия Саломе Зурабишвили истекают сегодня, 29 декабря, после инаугурации Михаила Кавелашвили.

Шестым президентом страны его избрали депутаты «Грузинской мечты». До сих пор Кавелашвили не получал поздравлений с избранием из США и европейских стран.

Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку. Она считает парламент нелегитимным, а выборы Кавелашвили назвала «насмешкой над демократией».

Оппозиционные партии также бойкотируют парламент, собравшийся по итогам выборов 26 октября.

Они подтвердили, что продолжат считать Зурабишвили единственным законным представителем власти, пока в стране не проведут новые парламентские выборы.

Источник: Грузия-Online

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