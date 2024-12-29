В Конгрессе США инициируют акт о непризнании правительства «Грузинской мечты»
В Конгрессе США в ближайшие дни будет инициирован законодательный акт о непризнании правительства «Грузинской мечты».
Об этом сообщил председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.
«На следующей неделе я представлю «Акт о непризнании грузинского кошмара», который запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии», — написал Уилсон в соцсети Х.
По его словам, законопроект предложит признавать действующего президента Саломе Зурабишвили «единственным законным лидером Грузии до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы».
Полномочия Саломе Зурабишвили истекают сегодня, 29 декабря, после инаугурации Михаила Кавелашвили.
Шестым президентом страны его избрали депутаты «Грузинской мечты». До сих пор Кавелашвили не получал поздравлений с избранием из США и европейских стран.
Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку. Она считает парламент нелегитимным, а выборы Кавелашвили назвала «насмешкой над демократией».
Оппозиционные партии также бойкотируют парламент, собравшийся по итогам выборов 26 октября.
Они подтвердили, что продолжат считать Зурабишвили единственным законным представителем власти, пока в стране не проведут новые парламентские выборы.
Источник: Грузия-Online