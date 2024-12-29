Посол Франции в Азербайджане почтила память погибших в авиакатастрофе

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон почтила память погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау.

Сообщение об этом было размещено на странице посольства в соцсети X.

"Сегодня утром посол Франции в Азербайджане возложила цветы к мемориальной доске в аэропорту в память о погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря. Наши мысли с близкими и семьями погибших", - говорится в сообщении.