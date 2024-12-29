Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили в здании парламента принес присягу грузинскому народу и стал шестым по счету президентом Грузии.

"Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества», — заявил Кавелашвили.

Клятву Кавелашвили произнес, положив руку на специально напечатанный к этому дню экземпляр Конституции Грузии. Этот экземпляр затем передадут в музей парламента и планируют использовать для последующих инаугураций.

На церемонию были приглашены члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и православной церкви.

Кавелашвили сменил на посту первую женщину-президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Церемония инаугурации прошла на фоне акции протеста у здания парламента. Собравшиеся не признают Кавелашвили легитимным президентом и требуют проведения в стране новых парламентских выборов.

Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за владикавказский клуб «Манчестер Сити», «Грассхоппер», «Алания» и завершил свою карьеру в швейцарском клубе «Базель». Кавелашвили получил лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью и даже выступал экспертом в области футбола.

Источник: Sputnik Грузия