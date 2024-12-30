Израильская армия вошла в город Аль-Баас на сирийских Голанских высотах
Израильская армия вошла в город Аль-Баас в 67 км к югу от Дамаска в провинции Эль-Кунейтра на сирийских Голанских высотах.
Об этом сообщает Al Watan.
«Оккупационные израильские силы продвинулись посредством танков и бронетехники к городу Ас-Салам (Аль-Баас)», — сказано в сообщении.
Отмечается, что израильские военные потребовали от сирийских госслужащих покинуть учреждения под предлогом проведения обысков.
Источник: Gazeta.Ru
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