Израильская армия вошла в город Аль-Баас на сирийских Голанских высотах

Израильская армия вошла в город Аль-Баас в 67 км к югу от Дамаска в провинции Эль-Кунейтра на сирийских Голанских высотах.

Об этом сообщает Al Watan.

«Оккупационные израильские силы продвинулись посредством танков и бронетехники к городу Ас-Салам (Аль-Баас)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что израильские военные потребовали от сирийских госслужащих покинуть учреждения под предлогом проведения обысков.

Источник: Gazeta.Ru