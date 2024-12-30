Казахстанские СМИ широко осветили интервью Президента Азербайджана

Казахстанские СМИ подробно осветили высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно крушения самолета AZAL близ Актау.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в материале международного информационного агентства «Казинформ» приводятся слова главы государства о выражении соболезнования Президенту Казахстана из-за гибели шести граждан РК.

«Несмотря на всю тяжесть этой трагедии, это был своего рода испытательный момент - кто как проявит себя в такой ситуации. Я рад, что, несмотря на эту трагедию, вижу и уверен, что в Казахстане думают так же. Наши дружба и братство после этого тяжелого испытания стали еще крепче», - передает ресурс слова главы Азербайджана.

В материале 24.kz говорится о благодарности Президента Азербайджана Казахстану за помощь после крушения самолета вблизи Актау.

«В первую очередь я позвонил Президенту Токаеву, чтобы выразить признательность. Мы знали и получили информацию, что как только произошла авария, на место сразу прибыли казахстанские спасатели и начали извлекать людей из разбитого фюзеляжа», - цитируются слова Президента Азербайджана.

Сайт Orda.kz опубликовал часть интервью, где Президент Азербайджана говорит об укреплении дружбы и братства с Казахстаном после этого тяжёлого испытания. В материале приводятся слова Президента о том, что жители Казахстана пришли к консульству Азербайджана в Актау, возложили цветы и выразили солидарность.

Zakon.kz пишет о том, что Ильхам Алиев выразил благодарность Казахстану за профессионализм, проявленный после крушения самолета авиакомпании AZAL близ Актау.