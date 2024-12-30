РФ и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Минобороны РФ заявило, что в понедельник в результате переговорного процесса из украинского плена возвращены 150 российских военнослужащих, сообщает Интерфакс.

«Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», - говорится в сообщении.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», - заявили военные.

По данным Минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как добавили в ведомстве, «все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России».