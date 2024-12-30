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Новый президент Грузии запретил маски и лазеры на митингах

First News Media09:14 - Сегодня
Новый президент Грузии запретил маски и лазеры на митингах

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в день своей инаугурации подписал закон, который запрещает носить маски на митингах и использовать лазеры.

Документ опубликован на портале Законодательного вестника Грузии, передает ТАСС.

Согласно поправкам в закон «О собраниях и манифестациях», гражданам Грузии запрещается закрывать лицо маской или другими средствами, а также применять пиротехнику и лазеры, которыми протестующие светят в глаза полицейских и камеры наблюдения.

Как отмечает агентство, на портале Законодательного вестника опубликован также ряд других законов, принятых в ускоренном порядке грузинским парламентом. Среди них поправки, которые лишают президента государственной охраны после истечения срока его полномочий.

Источник: Gazeta.Ru

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