Новый президент Грузии запретил маски и лазеры на митингах

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в день своей инаугурации подписал закон, который запрещает носить маски на митингах и использовать лазеры.

Документ опубликован на портале Законодательного вестника Грузии, передает ТАСС.

Согласно поправкам в закон «О собраниях и манифестациях», гражданам Грузии запрещается закрывать лицо маской или другими средствами, а также применять пиротехнику и лазеры, которыми протестующие светят в глаза полицейских и камеры наблюдения.

Как отмечает агентство, на портале Законодательного вестника опубликован также ряд других законов, принятых в ускоренном порядке грузинским парламентом. Среди них поправки, которые лишают президента государственной охраны после истечения срока его полномочий.

Источник: Gazeta.Ru