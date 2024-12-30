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На американском курорте животные массово выбрасываются на берег

First News Media10:15 - Сегодня
На американском курорте животные массово выбрасываются на берег

На американском курорте Кейп-Код (штат Массачусетс) происходят массовые случаи выбрасывания животных на берег.

Об этом пишет The Guardian.

Службы пытаются спасти представителей фауны.

Дельфинов, китов, морских львов и черепах в больших количествах находят на пляжах, популярных среди туристов. Эксперты утверждают, что причиной трагедий является изменение режима отливов и приливов.

Морское животное считается «выброшенным на берег», когда его находят живым, но раненым или застрявшим на суше. Без помощи специалистов многие животные не могут вернуться в воду, и это может закончиться трагически. Брайан Шарп, старший биолог Международного фонда защиты животных, одной из крупнейших организаций по охране животных в мире, сказал, что лучший способ понять, каково животному оказаться в затруднительном положении, «вероятно, похож на стресс и шок, которые мы испытываем в автомобильной аварии».

По словам Шарпа, оказавшееся в затруднительном положении морское животное также подвергается воздействию потенциальных падальщиков, таких как койоты, что превращает спасение в «гонку со временем».

Инструменты, необходимые для спасения выброшенного на берег дельфина, включают одеяло для тепла, простыню, чтобы закрыть глаза от солнца, специальную мягкую доску для транспортировки животного, чтобы его в конечном итоге можно было выпустить в воду, и команду обученного персонала и волонтеров, уточнил Шарп. Затем каждого выброшенного на берег дельфина оценивают, чтобы определить, достаточно ли он здоров для выпуска обратно в воду. Если дельфин не здоров, сказал Шарп, «с точки зрения его благополучия мы усыпим животное, потому что не хотим, чтобы оно продолжало страдать».

Шарп отметил, что вероятность успешного спасения выброшенных на берег дельфинов составляет «где-то между 70 и 80%.

Более 140 дельфинов выбросились на берег у мыса Код в июне, что стало самым массовым выбросом млекопитающих в истории США. Более 100 из них выжили.

Эксперты заверяют, что выброс животных вызван все более резким изменением уровня приливов. На Кейп-Коде разница между отливом и приливом может составлять от 3 до 4 метров, что может быть фатальным для дельфина, если он застрянет на суше, уточнил Шарп.

И дельфины — далеко не единственные, кому угрожает опасность из-за меняющихся приливов.

Линда Лори, менеджер по спасению и реабилитации Аквариума Новой Англии, управляет спасением черепах. Они сильно охлаждаются, когда подвергаются воздействию быстро остывающей воды, что часто приводит к их слабости и предрасположенности к проблемам со здоровьем. После чего они могут застрять на мелководье и быть недееспособными.

С такими проблемами на Кейп-Коде сталкивается редкая самая маленькая в мире морская черепаха.

Источник: Gazeta.Ru

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