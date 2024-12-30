Стало известно о состоянии трех раненых, доставленных из Актау в Баку

Трое граждан Азербайджана, получивших травмы в результате крушения азербайджанского самолета в городе Актау и проходивших лечение в отделении реанимации в Казахстане в течение 6 дней, были эвакуированы бригадой скорой медицинской помощи в «Йени Клиника».

Как сообщили в TƏBIB AПА, министр здравоохранения Теймур Мусаев и исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов навестили пострадавших граждан и поинтересовались их здоровьем. В настоящее время квалифицированными врачами проводятся инструментально-диагностические обследования, в соответствии с их состоянием будет обеспечено размещение в соответствующих отделениях.