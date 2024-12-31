Яшар Гюлер: Турция продолжит поддерживать Азербайджан

Турция продолжит поддерживать Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в новогоднем обращении.

"Следуя принципу "Одна нация, два государства", мы всегда были рядом с нашими братьями ради стабильности Азербайджана. Мы продолжим поддерживать Азербайджан и в дальнейшем", - сказал он.

Он также выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря.