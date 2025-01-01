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Независимая политика Азербайджана: новая реальность и глобальное признание

First News Media15:50 - Сегодня
Независимая политика Азербайджана: новая реальность и глобальное признание

Современный мир сталкивается с множеством вызовов, включая геополитическую напряженность, экономические кризисы и климатические изменения.

В этих условиях роль стран, способных отстаивать свою независимость и прокладывать собственный путь развития, приобретает ключевое значение. Количество таких стран в сегодняшнем все более поляризующемся мире не так велико, и Азербайджан – яркий пример государства, которое успешно сочетает национальные интересы с глобальной ответственностью.

Азербайджан успешно завершает 2024 год. «Все задачи, которые мы поставили перед собой в начале года, нашли свое решение. Наша страна уверенно развивалась. Ее международный авторитет значительно вырос», - заявил, давая оценку проделанной за прошлый год работе, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Этот успех стал возможен благодаря целостной и последовательной политике, ориентированной на национальные приоритеты и независимость.

После Отечественной войны 2020 года Азербайджан создал новую реальность на Южном Кавказе. Освобождение оккупированных территорий, восстановление государственного суверенитета и последовательная дипломатическая работа обеспечили признание этих реалий мировым сообществом. Сегодня они закреплены в дипломатической, международной и политической плоскости.

Особое значение имеет возвращение четырех сел Газахского района политическими средствами в 2024 году. Этот процесс стал ярким примером успешного сочетания дипломатических усилий и демонстрации силы, необходимой для достижения стратегических целей. «Если бы не наша политическая и военная сила, Армения никогда бы не вернула эти села добровольно», – подчеркнул Президент. Это событие подтверждает, что Азербайджан остается лидером в формировании повестки дня на Южном Кавказе.

Ключевым аспектом новой реальности стала стратегия восстановления территорий Карабаха и Восточного Зангезура. Здесь Азербайджан не только занимается инфраструктурными проектами, но и создает условия для безопасного возвращения вынужденных переселенцев. Ускоренные темпы восстановления подтверждают способность страны справляться с задачами государственного масштаба.

Одновременно Азербайджан продолжает наращивать военную мощь в ответ на угрозы, связанные с широкомасштабным вооружением Армении. Военный бюджет на 2025 год достиг рекордных 8,4 миллиарда манатов. Это решение обусловлено необходимостью защиты национальной безопасности и предотвращения потенциальных угроз и провокаций со стороны государства, с которым пока не удалось выйти на подписание мирного договора. «Мы не можем отставать в гонке вооружений, развязанной Арменией. Однако, если бы не это, значительная часть этих средств могла бы быть направлена на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура», - сказал глава государства.

Наращивание обороноспособности сочетается с укреплением международного сотрудничества. Азербайджан активно взаимодействует с соседями, вне зависимости от их блоковой принадлежности, что позволяет ему значительно усиливать региональные позиции, оставаясь при этом внеблоковой страной. «Мы ко всем нашим обязательствам относимся максимально ответственно и так же будем делать впредь. Думаю, что Азербайджан может также внести свой вклад в дело (…) разрядки. Думаю, что это слово сейчас востребовано в международном лексиконе, и надеюсь, что оно будет использовано. В силу особенностей внешней политики Азербайджана, в силу того, что и на Западе, и на Востоке Азербайджан воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок, который осуществляет самостоятельную внешнюю политику. Ну, и в силу того, что это единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции – члена НАТО. Второй такой страны в мире нет. Поэтому если идти дальше логической цепи по нашим обязательствам, у нас союзнические обязательства диверсифицированы», - указал Ильхам Алиев, отметив вероятность того, что на каком-то этапе усилия Азербайджана в деле общемировой разрядки будут востребованы.

Хоть Азербайджан и втянут в гонку вооружений, республика продолжает поддерживать баланс между необходимостью военного развития и стремлением к миру. «Южный Кавказ должен стать регионом мира, спокойствия и сотрудничества», – заявил по этому поводу Президент.

Азербайджан также делает акцент на модернизации своих Вооруженных сил, включая внедрение новых технологий и развитие оборонной промышленности. Эти меры не только укрепляют национальную безопасность, но и открывают возможности для экспорта высокотехнологичной продукции, что способствует диверсификации экономики.

Растущий авторитет Азербайджана подтверждают его успехи на мировой арене. Проведение климатической конференции COP29 стало крупнейшим международным мероприятием в истории независимости страны. Участие 72 тыс. человек из 196 стран, в том числе 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров, подчеркнули высокий уровень доверия к Азербайджану, как к ответственному члену международного сообщества.

Многовекторная внешняя политика позволяет Азербайджану играть роль посредника в решении глобальных вопросов. Сотрудничество с Движением неприсоединения и Организацией исламского сотрудничества укрепляет его позиции в странах Глобального Юга, тогда как партнерство с Евросоюзом и США открывает новые горизонты для экономического сотрудничества. В этом смысле Азербайджан может сыграть роль своеобразного моста и быть полезен в поиске консенсуса между Глобальными Севером и Югом.

Отдельного внимания заслуживает энергетическая дипломатия. Азербайджан остается важным поставщиком углеводородов на европейский рынок, что усиливает его стратегическое значение. При этом страна активно развивает проекты в области возобновляемой энергетики, что подтверждает ее приверженность принципам устойчивого развития.

Азербайджан продолжает развивать политику, основанную на взаимовыгодном сотрудничестве и независимости. «Мы уверенно управляем нашей страной. Те, кто захочет вставлять нам палки в колеса, потерпят неудачу», – подчеркнул Ильхам Алиев.

Пример Азербайджана демонстрирует, что суверенное государство, опирающееся на национальные интересы и собственную независимость, способно успешно справляться с вызовами современности. Эта стратегия позволяет стране не только защищать свои интересы, но и вносить лепту в дело укрепления международного мира.

Завершая 2024 год, Азербайджан смотрит в будущее с уверенностью, уверенно выстраивая его на основе стабильности, развития и общенационального консенсуса.

Политический отдел 1news.az

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