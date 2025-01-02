Израиль пригрозил ХАМАС мощными ударами

Глава минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС получит мощные удары, если не освободит удерживаемых заложников.

Об этом 1 января сообщила газета The Times of Israel.

«Если ХАМАС в ближайшее время не позволит освободить израильских заложников из Газы <…> и продолжит обстреливать израильские общины, то получит удары с силой, невиданной в Газе в течение длительного времени», — приводит издание слова Каца.

Глава минобороны Израиля пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «продолжит борьбу» до тех пор, пока заложники не будут возвращены, а ХАМАС ликвидирован.