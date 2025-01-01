 Расшифрован один из черных ящиков корейского самолета Jeju Air | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Расшифрован один из черных ящиков корейского самолета Jeju Air

First News Media12:40 - Сегодня
Расшифрован один из черных ящиков корейского самолета Jeju Air

Директор департамента гражданской авиации министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван на брифинге заявил, что специалисты расшифровали данные одного из черных ящиков самолета Jeju Air, разбившегося 29 декабря в аэропорту Муан.

Об этом сообщает ТАСС.

«Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы», — поделился Ван.

Отмечается, что для дешифровки данных со второго самописца потребуется больше времени, так как он получил повреждения. Специалисты предполагают, что на это уйдет больше месяца. Если бы самописцы не были повреждены, то расшифровка заняла бы неделю.

Если у южнокорейских специалистов возникнут сложности с расшифровкой данных бортовых самописцев, то их могут передать американским коллегам из Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ).

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
235

Актуально

Политика

Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД

Общество

В Азербайджане начался очередной призыв на действительную военную службу

Общество

В Азербайджане родился первый ребенок в 2025 году - ФОТО

Общество

Азербайджан, полностью восстановивший государственный суверенитет, встретил ...

В мире

Захарова пошутила об опасных для иностранцев российских женщинах

Расшифрован один из черных ящиков корейского самолета Jeju Air

Пашинян очертил новые исторические границы Армении

В Катаре десятки человек пострадали в результате давки у метро

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Турции вынесен приговор по делу 8-летней Нарин Гюран

В Южной Корее назвали предварительные версии крушения пассажирского самолета

Блогера из Актау задержали за съемку дроном места крушения самолета

Власти Южной Кореи подтвердили смерть 179 человек в авиакатастрофе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД

Сегодня, 14:28

В этом году в Агдаме заработает предприятие по производству табачных изделий - ФОТО

Сегодня, 14:24

Захарова пошутила об опасных для иностранцев российских женщинах

Сегодня, 14:00

Айгюн Аттар: В Азербайджане не забудут о солидарности Казахстана на фоне трагедии с самолетом AZAL

Сегодня, 13:40

Президент Украины назначил азербайджанца главой военной администрации Киева - ФОТО

Сегодня, 12:50

Расшифрован один из черных ящиков корейского самолета Jeju Air

Сегодня, 12:40

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю суверенного переходного совета Судана

Сегодня, 12:30

Джедовчи-Ханданович: Сербия ожидает поставки газа из Азербайджана в объеме до 2 млн куб. м в сутки

Сегодня, 12:20

Пашинян очертил новые исторические границы Армении

Сегодня, 12:10

Президент Ильхам Алиев поздравил своего кубинского коллегу

Сегодня, 12:00

В Катаре десятки человек пострадали в результате давки у метро

Сегодня, 11:50

В Азербайджане начался очередной призыв на действительную военную службу

Сегодня, 11:40

«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину

Сегодня, 11:30

Транзитные железнодорожные перевозки в Азербайджане освобождены от дорожного налога

Сегодня, 11:20

Бывший президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет

Сегодня, 11:10

В Азербайджане отменены льготы по накопительному страхованию жизни для госсектора

Сегодня, 11:00

СМИ сообщили об отмене смертной казни в Зимбабве

Сегодня, 10:45

Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию на 10%

Сегодня, 10:35

В Азербайджане будет возмещаться 50% НДС, уплаченного за культурные мероприятия

Сегодня, 10:14

Польша, ФРГ и Франция отменили безвизовый въезд для грузинских дипломатов

Сегодня, 02:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23