Маск возглавил список богатейших людей

Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира в 2024 году превысило 10 триллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Это состояние по размеру сравнимо с суммарным ВВП Германии, Японии и Австралии в прошлом году.

В тройку лидеров входят владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и глава корпорации Meta Марк Цукерберг. За ними следуют Ларри Эллисон, сооснователь и бывший генеральный директор Oracle, и основатель и президент группы компаний LVMH Бернар Арно.

Восемь ведущих представителей технологического сектора заработали в общей сложности более 600 миллиардов долларов за год, что составляет 43% от общего прироста состояния в полтора триллиона среди 500 миллиардеров из рейтинга Bloomberg.

Статистика подтверждает доминирование технологического сектора в мировом списке богатейших людей, говорится в публикации.

Bloomberg называет главным лидером рейтинга Илона Маска. Росту стоимости его компаний способствовали близкие отношения миллиардера с избранным президентом США Дональдом Трампом, отмечает агентство.

Состояние Маска за год увеличилось на 213 миллиардов долларов и превысило 442 миллиарда.

Разница в 237 миллиардов долларов между Маском и Безосом по состоянию на 17 декабря стала самой большой, когда-либо зафиксированной между первым и вторым местом в рейтинге Bloomberg.