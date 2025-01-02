Сирия готовит изменения в образовательной системе после смены власти

Новые власти Сирии планируют сформировать комиссии для пересмотра учебных программ в школах, пока внесены лишь коррективы в толкование отдельных фрагментов Корана.

Об этом заявил министр образования и просвещения во временном правительстве Сирии Назир аль-Кадири, сообщает РИА Новости.

Аль-Кадири уточнил, что отдано распоряжение использовать во всей учебной литературе изображение нового сирийского флага.

Кроме этого, он добавил, что была скорректирована ошибочная информация в программе исламского образования.

Напомним, 27 ноября вооруженные оппозиционные группы начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они взяли под контроль несколько ключевых городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Уже 8 декабря силы оппозиции вошли в Дамаск, откуда правительственные войска Сирии были вынуждены отступить.

Глава сирийского правительства аль-Джаляли объявил о готовности к мирной передаче власти. В официальном заявлении МИД России сообщается, что президент Сирии Башар Асад сложил свои полномочия и покинул страну, поручив провести процесс передачи власти мирным путем.