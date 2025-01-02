В Азербайджане массово проверят пластических хирургов

Министерство здравоохранения Азербайджана выступило с предупреждением к лицам, являющимся пластическими хирургами и проводящим пластические операции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства, в тексте говорится:

«В СМИ распространилась противоречивая информация о правовой основе профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность в стране. По факту обвинений Министерством здравоохранения и Генеральной прокуратурой было проведено предварительное расследование и выявлены подозрительные моменты.

На основании полученной информации, в ряде случаев документы о медицинском образовании и свидетельства, подтверждающие право на занятие практической медицинской деятельностью лицам, выступающим носителями указанной квалификации, были сфальсифицированы.

Возникла необходимость комплексной проверки правовой основы документов, допускающих медицинских специалистов к работе в сфере пластической хирургии. В связи с этим соответствующим приказом министра здравоохранения создана Специальная инспекционная комиссия, в состав которой вошли уполномоченные представители Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, МВД и Министерства науки и образования.

Пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджана до 31 января 2025 года должны лично представить в Министерство здравоохранения нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их деятельности. В список документов входят диплом о базовом высшем медицинском образовании, все документы о последипломном образовании, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской деятельности, сертификаты и др.

Непредставление документов специалистом в установленном порядке и в установленный срок станет основанием для аннулирования его свидетельства или сертификата о допуске к практической медицинской деятельности».