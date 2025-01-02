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В Марокко впервые за полвека выпал снег

First News Media17:45 - Сегодня
В Марокко впервые за полвека выпал снег

В Марокко впервые за 50 лет выпал снег.

Об этом сообщает местный телеканал Maghreb Arabe Press.

Национальный метеорологический центр Марокко объясняет необычные погодные условия для пустынной местности значительным притоком холодного воздуха из Северной Европы.

Значительные снегопады накрыли несколько провинций страны на юге и юго-востоке: Азилаль, Бени-Меллаль, Ифране, Мидельт, Тарудант, Тингир, Варзазат и Аль-Хавз. Высота снежного покрова в некоторых районах достигла 35 – 40 сантиметров.

Местами в горных районах температура воздуха опустилась до -5 ℃.

Источник: Газета. Ру

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