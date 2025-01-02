Швеция выделит $27 млн на поставку ЗРК Patriot Украине

Шведские власти оплатят поставку Румынией Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны Швеции.

«Правительство приняло решение о выделении 300 млн шведских крон (около $27 млн — прим. ред.) в качестве непрямой поддержки противовоздушной обороны Украины. Средства будут направлены в Румынию для замены системы Patriot, переданной Украине», — рассказали представители оборонного ведомства.

Уточняется, что деньги будут выделены из уже действующего пакета поддержки Киева.

Источник: Gazeta.Ru