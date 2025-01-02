Маск обвинил Байдена в госизмене

Администрация уходящего президента США Джо Байдена фактически совершила государственную измену, решив распродать материалы для стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.

Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Сто процентов государственная измена», — подчеркнул американский предприниматель, оценивая пост одного из пользователей соцсети, который считает, что при Байдене власти США специально открыли границы для мигрантов.

Источник: Gazeta.Ru