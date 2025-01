Стрельба в Нью-Йорке, теракт в Новом Орлеане, взрыв в Лас-Вегасе: власти работают над расследованием - ВИДЕО

Число жертв теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана) увеличилось до 15 человек.

Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на заявление судмедэксперта города Дуайта Маккины.

Он отметил, что на проведение процедуры вскрытия уйдет несколько дней - после их завершения и информирования родственников личности погибших будут опубликованы.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 35 пострадавших.

Кроме того, еще 11 человек были ранены в результате стрельбы в ночном клубе в районе Куинс Нью-Йорка.

Об этом сообщает телеканал ABC.

Власти работают над расследованием.

В среду, 1 января, в Лас-Вегасе, перед отелем Trump International Hotel взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. Находившийся в салоне человек погиб, еще семеро оказавшихся на месте происшествия получили легкие травмы. Взрыв произошел около 08.40 по местному времени.

Местный шериф Кевин Макмэхилл рассказал, что прямо перед взрывом электромобиль подъехал ко входу в отель и остановился перед ним, передает газета The New York Times. Агентство Associated Press со ссылкой на местных правоохранителей, пожелавших остаться анонимными, сообщило, что Cybertruck, судя по всему, был загружен фейерверками.

Власти США изучают, есть ли связь между терактом в Новом Орлеане, где мужчина наехал на автомобиле Ford на толпу людей, празднующих Новый год, и взрывом электропикапа Cybertruck возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, сообщил президент Джо Байден в видеообращении.

«ФБР ведет расследование, чтобы определить, что произошло, почему это произошло и существует ли какая-либо постоянная угроза общественной безопасности», — сказал Байден и предостерег от «поспешных выводов».

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X отреагировал на возгорание автомобиля Tesla Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе.

Об этом он написал в соцсети Х.

Бизнесмен подчеркнул, что вся команда высшего звена принадлежащей ему компании-производителя электромобиля расследует происшествие. Дополнительная информация будет обнародована по мере ее появления.

"Мы никогда не видели ничего подобного", - подчеркнул Маск.

Источники: ТАСС и DW