В Норильске самолет выкатился за пределы полосы при посадке

Самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", летевший по маршруту Москва - Норильск, выкатился за пределы полосы при посадке в Норильске.

Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 8 часов местного времени (04:00 мск - прим. ТАСС) в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс из г. Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы", - сказано в сообщении.

На борту самолета находилось 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Для выполнения обратного рейса в Москву выделен резервный борт, вылет запланирован на 15:30 (11:30 мск).

Отмечается, что норильской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса.

Источник: ТАСС