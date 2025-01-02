Токаев подписал закон о пожизненном сроке за наркопреступления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ранее одобренный парламентом, ужесточающий ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы.

При этом смягчается уголовное наказание в отношении закладчиков наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

"Законом ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами. Теперь за эти преступления виновным лицам может быть назначено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что закон сохранил жесткие санкции для лиц, распространяющих наркотики в составе преступной группы в организациях образования, среди несовершеннолетних лиц, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Закон также ужесточил уголовную ответственность должностных лиц за распространение наркотиков. Если ранее за эти преступления им грозило лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, то теперь для них предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Наряду с этим незначительно смягчается наказание для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств закон предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества, указывается в сообщении. Ранее наказание составляло от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: Казинформ