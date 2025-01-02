Трамп заявил, что президентство Байдена стало полной катастрофой

Избранный президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что президентство действующего главы государства Джо Байдена обернулось полной и абсолютной катастрофой для США.

«Джо Байден — это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа», — сказал он.

Он отметил, что мягкая миграционная политика Байдена привела к радикальному исламскому терроризму и другим преступлениям в Соединенных Штатах.

Источник: Gazeta.Ru