В Милане запретили курить на улицах

В Милане с 1 января 2025 года запретили курить во всех общественных местах, включая улицы города.

Об этом 2 января сообщил телеканал CNN.

За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере от $41 до $249.

«Единственное исключение — когда люди находятся в изолированных местах на расстоянии не менее 10 м от других людей», — говорится в материале.

Уточняется, что данная мера направлена на улучшение качества воздуха города, защиту здоровья граждан, в том числе защиту от пассивного курения в общественных местах.

«С 2005 года курение запрещено во всех общественных помещениях Италии, а в нескольких городах были приняты дополнительные правила, хотя на практике они реализуются редко», — уточнил телеканал.

Также приводится информация о том, что в Турине запрещено курить на улицах около детей или беременных женщин. В Риме во многих ресторанах разрешено курить за столиками на открытом воздухе, а во всех крупных итальянских аэропортах есть курительные комнаты внутри терминалов.

Источник: Iz.Ru