Сирийские силовики проводят операцию по поиску военных преступников

Силы безопасности переходного правительства Сирии преследуют сторонников бывшего президента республики Башара Асада в городе Хомс - административном центре одноименной провинции (165 км от Дамаска).

Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении МВД республики.

"Министерство внутренних дел совместно с Департаментом военных операций проводит масштабную операцию по прочесыванию нескольких кварталов и окрестностей города Хомс в поисках военных преступников, а также лиц, связанных с бывшим режимом, которые отказались сдать оружие и пройти проверку в правоохранительных органах", - указывается в тексте.

МВД призывает, в частности, жителей районов Вади-Захаб и Акрима не выходить на улицы и оставаться в своих домах, а также сотрудничать с силовиками до окончания зачистки территории. В документе указывается, что спецподразделения ведут поиск тайников со спрятанным оружием и боеприпасами.

25-26 декабря в Латакии, Джебле, Тартусе и Хомсе прошли волнения алавитов - представителей религиозного меньшинства Сирии, - которые сопровождались вооруженными нападениями на полицейские патрули. В ответ власти ввели комендантский час, обвинив сторонников экс-президента Асада в подстрекательстве к беспорядкам.

Источник: ТАСС