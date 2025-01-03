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Зеленский планирует встретиться с Трампом

First News Media14:15 - Сегодня
Зеленский планирует встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом вскоре после инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом глава государства сказал в эфире марафона "Единые новости".

"Безусловно, приоритет у президента Трампа - его внутренние вопросы. Это понятно из его избирательной кампании и из его ежедневных месседжей. Что касается международного трека - это будет Украина и Средний Восток. Да. Отдельные их отношения с Тихоокеанским регионом. Безопасность там. Китай, Корея и тому подобное. Это также понятно", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства вспомнил о своем телефонном разговоре с Трампом:

"Трамп мне сказал по телефону, когда мы говорили - он сказал мне, что одним из первых визитов я буду ожидать именно вас. Он мне это сказал. Потому что он сказал: для меня приоритет - закончить войну и я буду это делать. Поэтому, я думаю, да - после инаугурации будет у нас встреча. Я думаю, мы начнем работать, уже понимая весь план".

Президент Украины добавил, что хотел бы, чтобы план и соответствующие шаги, которые будет предлагать Трамп, совпадали с видением Украины.

"А по-другому не может быть. Мы - Украина. Это наша независимость. Это наша земля и наше будущее. И я думаю, что у него будут контакты с российской стороной. Это также понятно. Потому что они, я думаю, будут изучать много разных деталей кто на что готов. Я думаю, что это будет такой первый период. И от этого мы будем строить следующие шаги", - подчеркнул Зеленский.

Источник: УНИАН

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