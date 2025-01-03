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Захвативший заложников в тюрьме на юге Франции задержан - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:30 - Сегодня
Захвативший заложников в тюрьме на юге Франции задержан - ОБНОВЛЕНО

Полиция задержала заключенного центральной тюрьмы коммуны Арль на юге Франции, ранее взявшего в заложники четырех медработников и одного охранника.

Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник.

Согласно информации, он сдался сотрудникам правоохранительных органов. Заложников осматривают врачи, никто из них не пострадал.

Уточняется, что 37-летний заключенный, имя которого не называется, страдает психическим расстройством. Он требовал перевести его в другую тюрьму.

17:21

Заключенный центральной тюрьмы коммуны Арль на юге Франции захватил заложников.

Об этом сообщила газета La Provence.

По данным издания, речь идет о трех медицинских работниках и одном охраннике тюрьмы.

Отмечается, что злоумышленник вооружен ножом. Других подробностей о заключенном издание не приводит.

Как отмечает La Provence, тюрьма Арля была построена в 1990-х годах. Она рассчитана на 159 заключенных, в настоящий момент в ней отбывают наказание 137 человек.

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