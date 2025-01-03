Захвативший заложников в тюрьме на юге Франции задержан - ОБНОВЛЕНО
Полиция задержала заключенного центральной тюрьмы коммуны Арль на юге Франции, ранее взявшего в заложники четырех медработников и одного охранника.
Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник.
Согласно информации, он сдался сотрудникам правоохранительных органов. Заложников осматривают врачи, никто из них не пострадал.
Уточняется, что 37-летний заключенный, имя которого не называется, страдает психическим расстройством. Он требовал перевести его в другую тюрьму.
17:21
Заключенный центральной тюрьмы коммуны Арль на юге Франции захватил заложников.
Об этом сообщила газета La Provence.
По данным издания, речь идет о трех медицинских работниках и одном охраннике тюрьмы.
Отмечается, что злоумышленник вооружен ножом. Других подробностей о заключенном издание не приводит.
Как отмечает La Provence, тюрьма Арля была построена в 1990-х годах. Она рассчитана на 159 заключенных, в настоящий момент в ней отбывают наказание 137 человек.