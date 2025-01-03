Госдеп: США готовы работать с Баку и Ереваном в любом формате, который обеспечит прогресс

Вашингтон готов работать с Баку и Ереваном в любом формате, который обеспечит прогресс.

Об этом в Госдепартаменте США сообщили в ответ на запрос армянской службы радиостанции «Голос Америки».

«Госдеп США поддерживает усилия Азербайджана и Армении по достижению устойчивого и достойного мирного соглашения, которое важно для безопасности и процветания Южного Кавказа. Мы готовы работать с обеими сторонами в любом формате, который обеспечит им прогресс», - говорится в информации.