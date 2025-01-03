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Более 40 подозреваемых в терроризме задержаны в 17 провинциях Турции

First News Media13:10 - Сегодня
Более 40 подозреваемых в терроризме задержаны в 17 провинциях Турции

В операциях GÜRZ-35, проведенных против ИГИЛ в 17 провинциях, турецкая полиция в течение недели задержала 42 человека.

Об этом сообщил глава МВД Али Ерликая в соцсети «Х».

Рейды проводились подразделениями региональных управлений безопасности и жандармерии, в том числе в Анкаре, Стамбуле, Адане, Мерсине, Бурсе, Балыкесире, Батмане, Битлисе, Диярбакыре, Эдирне, Газиантепе, Кахраманмараше, Карабюке, Кайсери, Коджаэли, Мардине и Шанлыурфе.

Было установлено, что эти лица финансировали организацию и вели пропаганду через профили в соцсетях.

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