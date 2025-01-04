Южные районы Израиля подверглись обстрелу со стороны Газы

Палестинские радикалы из сектора Газа снова обстреляли приграничные районы на юге Израиля.

Как сообщила пресс-служба израильской армии, военные зафиксировали запуск по меньшей мере одной ракеты из северной части палестинского анклава. Снаряд упал в районе контрольно-пропускного пункта "Эрез".

Из-за ракетной угрозы в окрестностях приграничного израильского поселка Нетив-ха-Асара объявлялась воздушная тревога. Сообщений о пострадавших не поступало.