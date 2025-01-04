В США более 500 животных погибли при пожаре в зоомагазине

На северо-западе Далласа в США 579 животных погибли в зоомагазине при пожаре в торговом центре.

Об этом 4 января сообщил телеканал CBS.

«Пожарно-спасательное управление Далласа сообщило, что в результате пожара <…> погибло 579 животных, большинство из них — от отравления дымом», — говорится в материале.

Уточняется, что погибшие животные содержались в экзотическом зоомагазине.

«В основном это были маленькие птицы, но также были куры, хомяки, две собаки и две кошки», — сказал представитель пожарной службы Далласа, уточнив, что экзотических животных на месте не было.

Телеканал отметил, что пожарные из Далласа, имеющие опыт тушения огня, провели сердечно-легочную реанимацию черепахе и реанимировали почти умирающего щенка.

Источник: iz.ru