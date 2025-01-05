Кремль: Встречи Путина с Шольцем и Трампом не планируются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Донадьдом Трампом.

Ранее с заявлениями о подготовке таких контактов выступил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Он утверждал, что Шольц может посетить Москву до 23 февраля, а встреча Трампа и Путина "намечена на март".

"В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков агентству ТАСС в ответ на вопрос, действительно ли готовятся такие контакты.

Источник: ТАСС