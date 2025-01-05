Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с польским коллегой

Министр иностранных дел Польши Радослав Cикорский позвонил 5 января министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, министр иностранных дел Польши еще раз выразил соболезнования в связи с трагическим крушением пассажирского самолета, принадлежавшего «Азербайджан Хава Йоллары», заявил, что польская сторона готова оказать возможную техническую поддержку в деле расследования причин трагедии.

Джейхун Байрамов поблагодарил за выраженные соболезнования и проявленную солидарность.

Затем были подробно обсуждены приоритетные вопросы председательства Польши в Совете Европейского Союза (ЕС) в течение предстоящих шести месяцев, отношения Азербайджан – ЕС, а также перспективы Восточного партнерства.

Отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Польшей в политической, экономической, гуманитарной сферах, в области альтернативной энергетики и других направлениях имеют широкую перспективу, констатировано значение взаимных визитов и интенсификации политического диалога для развития связей.

В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.