В Австрии глава партии призвала к «борьбе с исламом»

Глава правоцентристской Австрийской народной партии (ÖVP) Йоханна Микль-Ляйтнер заявила, что «необходимо принимать определенные меры в борьбе с исламом».

Как сообщает Анадолу, это заявление вызвало бурную реакцию в стране со стороны мусульман, а также многих политиков и активистов.

Президент Австрийского сообщества мусульман (İGGÖ) Умит Вурал в своем письменном заявлении напомнил, что ислам принят в качестве официальной религии в Австрии, и отметил, что использованное Микль-Ляйтнер выражение означает прямую атаку на ценности мусульман в стране.

«Заявление о «борьбе с исламом» ставит мусульман в Австрии под угрозу прямого нападения и враждебности. Если Микль-Ляйтнер оговорилась или сказала эти слова по ошибке, ей необходимо исправить свое высказывание, в противном случае оно равносильно опасному превышению полномочий, которое приведет к очернению и дискриминации всех мусульман в Австрии, а также сделает их объектами ненависти и насилия», - сказал Вурал.