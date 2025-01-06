Маск запустил опрос, должна ли Америка освободить Британию от «деспотичного правительства»

Илон Маск заявил, что США должны освободить британский народ от тирании правительства премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

«Америке следует освободить народ Великобритании от тираничного правительства», - написал предприниматель в X. Он прикрепил к этому высказыванию опрос, промежуточные итоги которого говорят о том, что с его позицией согласились почти 69% респондентов. К настоящему моменту в этом голосовании приняли участие более 210 тыс. пользователей.

Ранее Маск заявил, что Стармер должен подать в отставку и предстать перед судом, поскольку британский премьер якобы является соучастником сексуальных преступлений, которые десятилетиями совершались в отношении несовершеннолетних девочек на севере Англии. Речь идет об изнасилованиях и сексуальной эксплуатации молодых девушек и несовершеннолетних в Олдеме, Ротереме, Рочдейле, Телфорде и ряде других городов с конца 80-х - начала 90-х годов XX века и до середины 10-х годов текущего столетия.

Источник: ТАСС