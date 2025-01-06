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Тер-Петросян и «Еркрапа»: Еще одно доказательство этнических чисток и фашистской политики Армении

First News Media14:55 - Сегодня
Тер-Петросян и «Еркрапа»: Еще одно доказательство этнических чисток и фашистской политики Армении

Новым материалом, изобличающим армянский фашизм, стали опубликованные видеоблогером Альбертом Исаковым кадры со встречи первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с боевиками союза добровольцев «Еркрапа» в июле 1993 года по случаю оккупации азербайджанского города Агдам.

Этот видеодокумент наглядно показывает, кто есть в действительности Тер-Петросян и какую роль он сыграл в оккупации азербайджанских земель и проведении на них этнических чисток в отношении местного населения. Примечательно, что за время правления его преемников, представителей так называемого «карабахского клана», к самому Тер-Петросяну прилип образ этакого «миротворца» за его некогда мнимую готовность к компромиссам на переговорах с Баку по карабахскому урегулированию. Как мы помним, этот фактор и стал в конце 90-х причиной смещения «голубя мира» Тер-Петросяна с поста президента «ястребом» Робертом Кочаряном. Однако не будем забывать, что именно под руководством Тер-Петросяна Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана.

В своем вышеобозначенном выступлении перед террористами «Еркрапа» Тер-Петросян с гордостью заявил о роли «карабахского движения» в развале Советского Союза как триггера необратимых процессов на пространстве бывшего СССР, в том числе сепаратистских устремлений в некоторых из союзных республик. По утверждению первого президента Армении, без «карабахского движения» 1988 года не было бы Карабаха под армянским контролем. Он подчеркнул, что благодаря этому движению Армения и бывший Нагорный Карабах «решили проблему, которую 600 лет армянский народ не мог решить». Более того, он открыто заявил, что Армения и «Арцах» «полностью очистились от других наций», что, по его словам, будет ощущаться армянским народом еще 600 лет.

Тер-Петросян напомнил, что до 1988 года в трех районах Армении и Зангезуре азербайджанцы составляли большинство, добавив: «И эта проблема решена. Это не сошло к нам с небес как подарок. Эту проблему решило наше движение». Что это были за решения и какими методами они воплощались в жизнь, мы все хорошо помним.

Эти признания ярко демонстрируют, что фундамент современной Армении построен на фашистской идеологии. Тер-Петросян фактически признался в этнических чистках, проведенных армянскими властями. Его слова подтверждают, что изгнание азербайджанцев было частью национальной идеи Армении, которая целенаправленно готовилась и осуществила эти преступления.

Заслуживает внимания также утверждение Тер-Петросяна, что 500 тысяч (в реальности чуть более 300 тысяч) армян, проживавших в Азербайджане, могли стать заложниками в руках Азербайджана, послужить «мощным рычагом для того, чтобы поставить Армению на колени».

Примечательно, что до начала карабахского конфликта проживавшие в Азербайджане сотни тысяч армян мирно сосуществовали с азербайджанцами и живущими здесь представителями других наций, находясь в рамках общей культуры и уважения традиций. Сегодня с легкой руки Тер-Петросяна и других подобных ему приспешников идеологии расовой чистоты о временах благополучной и спокойной жизни в условиях дружбы и братства остались лишь воспоминания. Все то хорошее и доброе, что объединяло два народа, было разрушено политикой этнической ненависти, культивируемой в Иреване. А цифры, отображающие этнический состав двух стран, говорят сами за себя и подчеркивают контраст между политикой Азербайджана, который сохранил многонациональное общество, и Армении, превратившейся вследствие планомерных этнических чисток в моноэтническое государство. Из слов экс-президента становится предельно ясно, кому сотни тысяч азербайджанских армян должны быть «благодарны» за пережитую ими судьбу беженцев – приглашенному из Сирии на царство Тер-Петросяну, пожертвовавшему их благополучной жизнью ради реализации своих агрессивных замыслов.

Тер-Петросян рассчитывал, что «более 300 тысяч людей, которые нашли убежище в Армении, через 10-20 лет станут миллионом или полтора миллионами». Однако по прошествии более 30 лет мы знаем, что многие азербайджанские армяне так и не прижились в Армении, эмигрировав впоследствии в другие страны. Ежегодно Армению покидают тысячи людей, а с рождаемостью дела в этой стране все так же обстоят плохо. Так что, надежды Тер-Петросяна на улучшение демографического положения за счет армян, прибывших из Азербайджана, не оправдались.

Отдельного внимания заслуживает то, что изгнание азербайджанцев со своих исконных земель Тер-Петросян называет «очищением» Армении и Карабаха. Очищение. Словно речь идет о мусоре, грязи, нечистотах. Это высказывание перекликается с расистскими заявлениями его преемников. Так, ставший после него президентом Роберт Кочарян в свое время заявлял о «генетической несовместимости» армян и азербайджанцев. А третий президент Серж Саргсян фактически признался, что массовое убийство мирных жителей в Ходжалы было совершено с целью устрашения. Подобные заявления армянских лидеров доказывают, что фашистская идеология пронизывала их действия и взгляды.

Азербайджанский народ эти изречения не забудет, и появившийся в распоряжении Баку видеоматериал со встречи Тер-Петросяна с террористами «Еркрапа» следует также приобщить к одному большому делу против армянских военных преступников. Стоило бы инициировать на основе появившихся материалов широкое расследование по линии хотя бы международных правозащитных организаций, которые зачастую заняты раздуванием из мухи слона и поисками несуществующей черной кошки в темной комнате.

Материал с речью Тер-Петросяна может стать основанием для начала юридических процедур с целью передачи дела на рассмотрение международного трибунала. Приведенные выше высказывания армянских экс-президентов не только подтверждают их вину, но и демонстрируют системный подход, нарушающий международное право и принципы гуманизма. Они нанесли долгосрочный ущерб мирному сосуществованию народов региона, и эту ситуацию выправить удастся еще не скоро. Только привлечение к ответственности таких деятелей позволит восстановить справедливость и предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.

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