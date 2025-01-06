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В Грузии анонсировали общенациональную забастовку

First News Media15:52 - Сегодня
В Грузии анонсировали общенациональную забастовку

Предупредительная трехчасовая забастовка объявлена по всей Грузии 15 января с 15:00.

«На 3 часа мы временно закроем двери и выйдем на улицу. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции: застопорившаяся экономика; закрытый бизнес; бедность и безработица. И угроза, и решение общие для всех – новые выборы и освобождение задержанных», — пишут организаторы акции, сообщила платформа Protest 24.

Протесты с требованием новых выборов проходят в Грузии с конца октября. С новой силой они вспыхнули после того, как власти Грузии объявили, что на четыре года ставят на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. С 28 ноября акции в центре Тбилиси, в Батуми и Кутаиси проходят ежедневно.

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