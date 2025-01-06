В Украине сообщили о вспышке метапневмовируса

Вспышка метапневмовируса началась в Украине, фактическое число заражений выше официальных данных.

Об этом сообщила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов, профессор Ольга Голубовская, ссылаясь на информацию Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения страны.

В Украине официально зафиксировано 13 случаев метапневмовируса (HMPV), реальная цифра же гораздо больше, сказала она. В зоне риска — дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

По ее словам, метапневмовирус обнаружили еще в 2001-м, он передается воздушно-капельным путем.

Иностранные СМИ пишут о вспышке HMPV в Китае и сравнивают ее с началом эпидемии коронавируса в 2019 году. Пекин уверяет, что распространение HMPV происходит в рамках традиционного пика зимнего сезона.

Источник: Газета.ру