Год Конституции и Суверенитета призван явиться годом развития масштабных достижений Азербайджана

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, в 1993-1997 гг. руководил отделом Конституционного законодательства в Аппарате Милли Меджлиса Азербайджана

В конце прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2025 год в Азербайджане «Годом Конституции и Суверенитета». Символизм этого заключается в том, что в 2025-м мы будем отмечать 30-летие принятия Конституции и 5-ю годовщину восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Немного о предпосылках

44-дневная Отечественная война, обусловленная необходимостью освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации, восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики, практически выполнила требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН.

Далее начались первые шаги по делимитации и демаркации азербайджано-армянской государственной границы. В интересах мира и стабильности в Южно-Кавказском регионе этот процесс должен был быть завершен подписанием соответствующего мирного соглашения о взаимном признании государственных границ.

В сентябре 2023 года Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. 19 сентября для предотвращения широкомасштабных провокаций в Карабахском регионе Азербайджана, разоружения остатков вооруженных сил Армении и восстановления конституционного порядка в Азербайджане на этих территориях была начата антитеррористическая операция, которая продолжалась менее 24 часов. В результате операции Вооруженные силы Азербайджана полностью восстановили суверенитет Азербайджанской Республики, а армянские вооруженные подразделения, незаконные вооруженные формирования сложили оружие и покинули боевые позиции и военные посты в Карабахском регионе.

Это являлось жизненно важным не только в контексте Южного Кавказа и национальной безопасности, но и для дальнейшего развития инфраструктуры, энергетики, транспортных коммуникаций, торговли, что определяет будущее экономики Азербайджана и благосостояние его народа.

Азербайджан прошел путь от важных достижений в деле восстановления суверенитета, территориальной целостности до реализации крупных инфраструктурных проектов, авторитетного присутствия на международных форумах и вклада в их работу.

Правовая основа суверенитета Азербайджана

Понятие суверенитета Азербайджана предполагает справедливую, современную, сильную, стабильную власть, одной из первых мер в формировании которой является создание «общественного договора». Сторонники либеральной теории под понятием «общественный договор» подразумевают Конституцию. Именно она лежит в основе возможностей проводить независимую политику и является тем правовым инструментом, соблюдение и реализация которого призваны обеспечить успех государства.

2 мая 1995 года решением Милли Меджлиса был утвержден состав Комиссии по подготовке проекта новой Конституции Азербайджана. В ее состав вошли известные общественно-политические деятели, ученые, юристы. Председателем комиссии был избран Гейдар Алиев. За очень короткий срок был изучен и проанализирован опыт конституционного строительства развитых стран. Затем готовый проект был представлен на общественное обсуждение. На референдуме 12 ноября 1995 года Конституция была принята. 24 августа 2002 года и 18 марта 2009 года в Основной закон страны были внесены изменения и дополнения.

В соответствии с Конституцией Азербайджана, «свободно и независимо решать свою судьбу и определять свою форму правления — суверенное право народа Азербайджана» (ст. 2), а народ Азербайджана является единственным источником государственной власти (ст. 1).

Однако в период обретения независимости территориальная целостность Азербайджана была нарушена, конституционный порядок и законность на определенной его части - в нагорной части Карабаха и семи прилегающих к ней районах - не могли быть обеспечены на протяжении трех десятков лет вследствие оккупации этих территорий со стороны Республики Армения.

После полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в 2023 году действие Конституции было обеспечено на всей территории государства, а Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 сентября 2024 года был учрежден День государственного суверенитета Азербайджанской Республики.

Суверенитет и авторитет государства в международных отношениях

Признав законный суверенитет Азербайджана над освобожденными территориями, современный мир осознал возможность торжества международного права и принял новые реалии на Южном Кавказе. Все это изменило геополитический ландшафт региона, выведя Азербайджан в его лидеры. Появились новые предпосылки для развития прочных двусторонних отношений Азербайджана с Турцией, Россией, другими странами региона. Внерегиональные, глобальные, игроки пришли к пониманию, что невозможно построение отношений с Южным Кавказом без их развития с Азербайджаном.

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, объединяющем порядка 120 стран мира, возродило эту организацию, что резко повысило авторитет страны среди большинства государств.

Успехи и возросший авторитет Азербайджана обусловили возможность вступления страны в «исламскую восьмерку» - D-8, которая теперь будет переименована в D-9. Это один из определяющих моментов повышения значимости государства как в исламском мире, так и в Организации тюркских государств. Напомним, что D-9 позиционируется как крупная и представительная организация, представляющая 60 процентов мусульман всего мира.

Продолжает расти роль Азербайджана в других международных структурах, прежде всего в Организации тюркских государств (ОТГ) и Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС). Укрепление связей с ключевыми региональными игроками является одним из важнейших направлений внешней политики Азербайджана, формирует его позицию как в региональной, так и в международной политике.

Крупнейшим и важнейшим событием года явилось успешное проведение в ноябре 2024-го в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата была подписана на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Азербайджан неоднократно подтверждал свою приверженность прозрачным и инклюзивным действиям по борьбе с изменением климата. Его экологическая политика обеспечивает баланс между «зеленым» переходом и экономической стабильностью. Таким образом, Азербайджан превратился в ключевого игрока в секторе устойчивой энергетики.

Восстановление освобожденных территорий и Зангезурский коридор - будущее экономики Южного Кавказа

Восстановление разоренных оккупантами территорий стало общенациональной задачей, фактором, объединяющим народ-победитель. За послевоенные годы на возрождение Карабаха и Восточного Зангезура было выделено более 22 миллиардов манатов, под руководством Президента Азербайджана осуществлена колоссальная организационная работа. Около 35 тысяч человек переселились и работают сегодня на освобожденных территориях. В этом году еще 5 млрд манатов выделено на восстановительные работы. Реализуемые на них инфраструктурные проекты призваны обеспечить возвращение вынужденно перемещенных лиц на их исконные земли.

В региональной повестке стоит вопрос невыполнения Арменией своего обязательства по открытию наземного транспортного сообщения между Нахчываном и остальной частью Азербайджана. Азербайджанское государство ожидает от Армении выполнения ее обязательств, взятых в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. В соответствии с ними сообщение между Нахчываном и остальной частью Азербайджана должно быть безопасным и беспрепятственным. Это означает, что ни пограничному контролю, ни таможенным процедурам железнодорожное сообщение между Нахчываном и остальной частью Азербайджана не подлежит. Должны быть выполнены и другие обязательства Армении.

Через восстановление Зангезурского коридора, открытие транспортных коммуникаций, реализацию благодаря им масштабных инфраструктурных, транспортных и других проектов лежит ускоренное развитие экономики Южного Кавказа.

Год Конституции и Суверенитета призван явиться годом развития масштабных достижений Азербайджана, укрепления его регионального лидерства и авторитета в мировой политике.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему “Защита общественных и государственных интересов”