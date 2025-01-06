Минздрав: В Казахстане зарегистрировано 30 случаев метапневмовируса

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало заявление в связи с последними сообщениями в СМИ о распространении в мире метапневмовируса (HMPV), в котором сообщается, что в республике к этому дню зафиксировано 30 случаев заболевания метапневмовирусом, который относится к острым респираторным вирусным инфекциям.

Минздрав сообщил, что штаммы данного вируса выявлены в Казахстане наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа активно циркулируют в пространстве.

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидемического сезона, то есть, с 1 октября 2024 года, на негриппозные вирусы по республике исследовано 8360 образцов.

«Из них выявлено 1866 (22 процента) положительных проб, в том числе наибольшее распространение получил риновирус – 680 проб или 36,4 процента, затем РС вирус – 433 (23,2 процента), аденовирус – 226 (12,1 процента), коронавирус – 206 (11,1 процента), парагрипп – 178 (9,5 процента), бокавирус – 113 (6,1 процента) и в последнюю очередь метапневмовирус – 30 (1,6 процента)», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в Казахстане, как и во всем мире, регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

С начала текущего эпидсезона в республике зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа, из них 910 случаев гриппа типа А(H1N1), 1 случай - А(H3N2) и 30 случаев гриппа В.

Министерство здравоохранения Казахстана призвало население соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее, как сообщали мировые СМИ, в частности, Daily Mail, в Китае зафиксирована вспышка нового метапневмовируса человека (HMPV), который привел к перегрузке местных больниц.

Метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулирующих во многих странах на протяжении десятков лет. Он передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции — кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль.

О существовании вакцины и эффективного противовирусного препарата против HMPV, а также специфического лечения не сообщается. Лечение направлено на облегчение симптомов и предотвращение осложнений.

Источник: Казинформ