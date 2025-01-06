Politico о «черных лебедях» 2025 года

Издание Politico составило список неожиданных событий, или «черных лебедей», которые могут произойти во внешней политике в 2025 году.

Издание отмечает, что при составлении списка были опрошены футурологи, специалисты и аналитики по внешней политике.

Среди вероятных «черных лебедей» эксперты назвали эпидемию новой болезни, самую масштабную хакерскую атаку в истории, а также возможный компромисс между США и КНР по поводу введения тарифов на импорт продукции в Штаты.

Politico также предполагает, что президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп заключат некую секретную сделку, чтобы остановить Иран от «разработки ядерного оружия».

Самым неожиданным «черным лебедем» 2025 года может стать решение палестино-израильского конфликта, считает издание. По его предположениям, в 2025 году будут приняты меры для того, чтобы Палестина стала отдельным независимым государством.

Возможным феноменом года издание считает тестирование ядерного оружия Южной Кореей. По его мнению, власти Южной Кореи объявят о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Издание также прогнозирует возможный обвал рынка с участием искусственного интеллекта, который спровоцирует панику и к которому администрация Трампа будет не готова.

Еще Politico считает, что избранный президент США также разрешит 13 округам штата Орегона присоединиться к соседнему штату Айдахо, где ниже налогообложение.

Источник: РИА Новости